Булатов заявил, что Баринов переходит в ЦСКА из-за денег

Вчера, 15:32
3

Бывший спартаковец Виктор Булатов прокомментировал скорый переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

  • Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
  • В этом сезоне капитан «Локо» забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
  • У него истекает контракт с клубом через полгода.

– ЦСКА, возможно, уже в ближайшее время подпишет Баринова. На ваш взгляд, можно ли Дмитрия понять и верно ли утверждение, что в ваше время, 90-е – начале 2000-х, клубного патриотизма внутри российского футбола гораздо было больше?

– Ну, наверное, можно говорить, что патриотизма меньше стало. Здесь, я думаю, на первый план выходят финансовые условия. Знаю, что в «Локомотиве» режим экономии уже включен года как два. По сравнению с топ-клубами такой скромный фонд заработной платы, так скажем. И тот же Баринов, я уверен, в ЦСКА может гораздо больше получать. Это может быть последний жирный контракт. Поэтому здесь Баринова как футболиста можно понять.

– На ваш взгляд, Баринов может стать для ЦСКА такой же культовой фигурой, как и для «Локомотива», или возраст берет свое?

– Здесь от Баринова зависит, в какой он будет форме. Конечно, тот же Кисляк выглядит предпочтительнее именно по движению, по скоростным качествам, по скоростно-силовым. Обляков тоже побыстрее, помобильнее. С другой стороны, у Баринова опыт, он чувствует момент для подключения в атаку из глубины. Они могут дополнять друг друга, и Баринов может усилить ЦСКА.

Artemka444
1768136672
Понятно дело бабки Место в основе есть, капитан ведь
Ответить
лошадка35
1768137343
Ну да, в Локо-то он за бесплатно играл, на общественных началах
Ответить
...уефан
1768138453
...за деньги??? А мы-то все думали,что бы припасть губами быстрее к клубной эмблеме армейцев...
Ответить
