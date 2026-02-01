Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Русский Холанд» из «Краснодара» заявил об обмане со стороны директора «Пари НН»

«Русский Холанд» из «Краснодара» заявил об обмане со стороны директора «Пари НН»

1 февраля, 19:20
4

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров заявил, что дважды был обманут спортивным директором «Пари НН» Антоном Евменовым.

Переход форварда в нижегородский клуб не состоялся.

«Честно, я устал от слухов, где 80% информации неверная. Знаю, что «Пари НН» и «Краснодар» договорились о моем трансфере в начале января.

Я прилетел в Москву и сразу подписал контракт. Были вопросы по поводу трансферного контракта, но Евменов по пунктам объяснил мне ситуацию. Ночью, обсуждая эти условия с папой и юристом, понял, что слова Евменова не сходятся с действительностью. В эту же ночь я направил письмо на почту «Нижнего Новгорода» об отзыве контракта, так как понял, что Евменов соврал.

Утром, еще раз обсудив все с папой, мы пришли к тому, чтобы согласиться на эти условия трансферного контракта, так как очень хочу просто играть в футбол. Затем я поехал на медосмотр и улетел в Турцию на сборы с «Пари НН».

Спустя несколько дней Евменов вызвал меня на разговор, где сказал, что объявление о подписании затягивается и мне необходимо дополнительное обследование в Москве на почки. Я удивился, потому что с почками никогда проблем не было. Сделал КТ и сцинтиграфию на почки, и никаких отклонений выявлено не было.

Затем ко мне в отель приехали Евменов и [генеральный директор «Пари НН» Виталий] Карасев. Позвали меня на разговор. Они сказали, что, по их мнению, я не восстановлюсь в апреле, и поэтому мне нужно упасть почти в 2 раза от ранее согласованных условий по личному контракту. Я удивился, потому что, когда подписывал контракт с «Пари НН», этот вопрос не стоял, и все было согласовано с двух сторон.

Я отказался от «нового» контракта и вылетел в Краснодар. Суть была не в «новых» условиях, а в том что за две-три недели получилось так, что Евменов обманул меня дважды», – сказал Кокшаров.

  • 21-летний форвард не играл за «Краснодар» в этом сезоне.
  • Ранее отец игрока Эдуард Кокшаров рассказал, что краснодарский клуб отказывается гарантировать его сыну игровую практику без подписания нового контракта.
  • Кокшарова называют «русским Эрлингом Холандом».

Агент назвал 3 страны, в которых востребован Сперцян 3
«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника 20
В «Пари НН» прокомментировали новость о срыве трансфера «русского Холанда»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Пари НН Кокшаров Александр
andrei-sarap-yandex
1769963026
все хотят деньги
Ответить
Чилим.
1769963874
Переходи в Кубань и будет тебе игровая практика.
Ответить
Garrincha58
1769967081
Перестаньте уже копировать звёзд то у них был русский Месси теперь этот норвежец ерундой маются СМИ
Ответить
