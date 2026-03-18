  Прокуратура утвердила обвинение Смолову – он предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинение Смолову – он предстанет перед судом

Вчера, 17:23
29

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов станет подсудимым по уголовному делу о драке в «Кофемании».

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт. Футболист обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

«По версии дознания, утром 28 мая 2025-го обвиняемый, находясь на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская, в ходе конфликта с группой лиц, среди которых был потерпевший, нанeс ему один удар кулаком в лицо.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы. в результате умышленных действий обвиняемого здоровью потерпевшего причинeн вред средней тяжести.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в заявлении прокуратуры.

  • Сообщалось, что Смолову грозит до трех лет лишения свободы.
  • В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
  • Спортсмена шантажировали, требуя несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

Источник: сайт Прокуратуры города Москвы
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (29)
Император 1
1773844132
Вот это правильно любого человека, независимо от того, кто он за такое нужно наказывать.
Ответить
BRAZILES
1773844747
бабки хотят срубить с него и нехилые
Ответить
BRAZILES
1773844855
спровацировал его терпила и довольно грамотно
Ответить
Красногорск_Фан
1773845107
Кокорин и Мамаев подскажут как в хату заходить. Одна ж была компания. И Федя каждый год влипает в новую историю. Год за годом. Пора бы на перевоспитание. Надо Федя, надо (с)
Ответить
andr45
1773845882
За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью без отягчающих обстоятельств предусмотрено: ограничение свободы на срок до трёх лет; принудительные работы на срок до трёх лет; арест на срок до шести месяцев; лишение свободы на срок до трёх лет
Ответить
Fju-2
1773845891
Из интервью 2015 года: - С криминальным миром знаком? - Немного. Я уважаю этот мир, уважаю в первую очередь за то, что там отвечают за слова, за поступки. Интересно готов сейчас Смолов ответить за свои поступки?
Ответить
NewLife
1773846336
По этому поводу интересно было бы услышать местных помойных крикунов и губашлепа, которые с пеной у рта гнали на Промеса.
Ответить
c 7890
1773846697
Спортсмена шантажировали, требуя несколько миллионов рублей ---- Против них дело завели ?
Ответить
Мордаванин
1773846707
в итоге поменяют на промеску два убл.юдка друг друга стоят
Ответить
...уефан
1773847033
...ну, и подоят его теперь интенсивно на бабки в несколько пар рук...
Ответить
