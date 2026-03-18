Прокуратура утвердила обвинение Смолову – он предстанет перед судом

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов станет подсудимым по уголовному делу о драке в «Кофемании».

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт. Футболист обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

«По версии дознания, утром 28 мая 2025-го обвиняемый, находясь на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская, в ходе конфликта с группой лиц, среди которых был потерпевший, нанeс ему один удар кулаком в лицо.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы. в результате умышленных действий обвиняемого здоровью потерпевшего причинeн вред средней тяжести.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в заявлении прокуратуры.