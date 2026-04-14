Смолов оценил шансы Сафонова не пропустить на «Энфилде»

Вчера, 20:44
1

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от игры Матвея Сафонова в матче «Ливерпуль»«ПСЖ».

  • Сегодня команды проведут на «Энфилде» ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • В первой игре парижане дома победили со счетом 2:0.
  • Сафонов беспрерывно выходит на поле с 28 января.

«Честно скажу, это «Энфилд», это «Ливерпуль», поэтому будет очень сложно. Не хотелось бы хайпить на Моте, потому что каждый матч кто-то из французских экспертов транслирует какое-то впечатление не в пользу Матвея, его хочется поддержать.

И я ему искренне желаю «сухаря» в каждом матче. Но здесь… без каких-то личных привязок», – сказал Смолов.

Источник: Smol FM
Argon
1776204469
А сухарь то случился! На зло злопыхателям.
