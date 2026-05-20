Игроки «Динамо» против возвращения Шварца

Внутри «Динамо» нет консенсуса насчет смены главного тренера.

Сообщалось, что руководство бело-голубых договорилось о возвращении Сандро Шварца.

При этом футболисты рассчитывают, что команду продолжит возглавлять Ролан Гусев. Они высказывают поддержку тренеру в личных беседах.

«В том случае, если руководство «Динамо» оставит Гусева на посту главного тренера, состав команды будет обновлeн. Специалисту требуются левый и правый защитники, опорный полузащитник и вингер с навыками обводки.

Также специалист хочет продлить контракты с вратарeм Андреем Лунeвым и вингером Муми Нгамалe и привлечь к основе атакующего полузащитника «Динамо-2» Глеба Мирошниченко», – сообщил источник.