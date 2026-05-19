  • Первый тренер Соболева – об уходе из «Зенита»: «Можно в «Баварию» или «Боруссию»

Первый тренер Соболева – об уходе из «Зенита»: «Можно в «Баварию» или «Боруссию»

Вчера, 20:58
13

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, считает, что игроку можно подумать о смене клуба только в случае предложения от европейского гранда.

– Стоит ли Александру попробовать свои силы в европейской команде?

– А разве есть какие-то варианты? Если будут предложения от «Баварии» или дортмундской «Боруссии», то можно, а ехать в ту же Турцию, чтобы вылететь, как Чалов, во вторую лигу, не вижу смысла.

Здесь он выступает в лучшем клубе страны, скоро, я уверен, «Зенит» будет играть в каких-то еврокубках. Александру скоро 30, двое детей – не вижу смысла куда-то дергаться.

– Вы упомянули «Баварию» и «Боруссию». Александру бы подошел по стилю чемпионат Германии?

– Да, конечно. Такой чемпионат вполне бы подошел. Но, повторюсь, не надо дергаться – если есть возможность, нужно продлевать контракт с «Зенитом» и продолжать бороться за место лидера в составе.

– Может ли Александр отыграть в «Зените» до конца карьеры?

– Да. Почему нет. Ерохин же вон сколько играет, хотя его тот же Орлов тоже критиковал поначалу. Если будет все получаться, все будет хорошо, Соболев может повторить его путь.

  • В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • У него контракт с «Зенитом» до лета 2027 года с опцией продления.
  • Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Соболев Александр
Император Бомжей
1779213713
Да хер с ним)) есть забавная новость: ⚡️ «Саутгемптон» исключили из финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа за соперником: аналитик клуба, стоя за деревом, тайно снимал тренировки на базе «Мидлсбро» – своего соперника по полуфиналу стыков за выход в АПЛ. «Саутгемптон» в итоге победил, но в финале теперь сыграет именно «Мидлсбро» – против «Халла»: со «святых» ещё и снимут 4 очка за шпионаж в следующем сезоне Чемпионшипа
bashnat013
1779213912
В Черноморец скорее всего!
Айболид
1779214101
Спасателем на лодочную станцию .
erybov1965
1779216180
Конечно, где же еще будут столько платить, если даже на скамейке «сидишь».
ySS
1779219334
От такого корыта могут только отогнать. Как мастура ЗюБу, но энтот слабее, как игрок.
Спартaк
1779240160
да че там скромничать то.сразу в барсу или реал че мелочится
rash1959
1779253095
Вот откуда вся вся дурь соболевская вытягивается. Каков тренер такие и воспитуемые получаются..
