Первый тренер Соболева – об уходе из «Зенита»: «Можно в «Баварию» или «Боруссию»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, считает, что игроку можно подумать о смене клуба только в случае предложения от европейского гранда.

– Стоит ли Александру попробовать свои силы в европейской команде?

– А разве есть какие-то варианты? Если будут предложения от «Баварии» или дортмундской «Боруссии», то можно, а ехать в ту же Турцию, чтобы вылететь, как Чалов, во вторую лигу, не вижу смысла.

Здесь он выступает в лучшем клубе страны, скоро, я уверен, «Зенит» будет играть в каких-то еврокубках. Александру скоро 30, двое детей – не вижу смысла куда-то дергаться.

– Вы упомянули «Баварию» и «Боруссию». Александру бы подошел по стилю чемпионат Германии?

– Да, конечно. Такой чемпионат вполне бы подошел. Но, повторюсь, не надо дергаться – если есть возможность, нужно продлевать контракт с «Зенитом» и продолжать бороться за место лидера в составе.

– Может ли Александр отыграть в «Зените» до конца карьеры?

– Да. Почему нет. Ерохин же вон сколько играет, хотя его тот же Орлов тоже критиковал поначалу. Если будет все получаться, все будет хорошо, Соболев может повторить его путь.