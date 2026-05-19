Первый тренер Соболева – об уходе из «Зенита»: «Можно в «Баварию» или «Боруссию»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, считает, что игроку можно подумать о смене клуба только в случае предложения от европейского гранда.
– Стоит ли Александру попробовать свои силы в европейской команде?
– А разве есть какие-то варианты? Если будут предложения от «Баварии» или дортмундской «Боруссии», то можно, а ехать в ту же Турцию, чтобы вылететь, как Чалов, во вторую лигу, не вижу смысла.
Здесь он выступает в лучшем клубе страны, скоро, я уверен, «Зенит» будет играть в каких-то еврокубках. Александру скоро 30, двое детей – не вижу смысла куда-то дергаться.
– Вы упомянули «Баварию» и «Боруссию». Александру бы подошел по стилю чемпионат Германии?
– Да, конечно. Такой чемпионат вполне бы подошел. Но, повторюсь, не надо дергаться – если есть возможность, нужно продлевать контракт с «Зенитом» и продолжать бороться за место лидера в составе.
– Может ли Александр отыграть в «Зените» до конца карьеры?
– Да. Почему нет. Ерохин же вон сколько играет, хотя его тот же Орлов тоже критиковал поначалу. Если будет все получаться, все будет хорошо, Соболев может повторить его путь.
- В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- У него контракт с «Зенитом» до лета 2027 года с опцией продления.
- Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.