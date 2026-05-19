Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет занимаемую должность по собственному желанию.

О своем решении 56-летний специалист сообщил президенту клуба Аурелио Де Лаурентису еще месяц назад.

Конте отказался от любых компенсаций за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до лета 2027 года.