Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет занимаемую должность по собственному желанию.
О своем решении 56-летний специалист сообщил президенту клуба Аурелио Де Лаурентису еще месяц назад.
Конте отказался от любых компенсаций за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до лета 2027 года.
- Тренер возглавил «Наполи» перед сезоном-2024/25.
- С первой попытки он стал чемпионом с неаполитанцами.
- В завершающемся розыгрыше Серии А команда идет второй за тур до финиша.
- Сообщалось, что Конте может вернуться в сборную Италии.
Источник: твиттер Фабрицио Романо