Назван главный кандидат на пост тренера Италии

В Италии определились с главным кандидатом на пост главного тренера сборной после отставки Дженнаро Гаттузо. Наибольшие шансы заменить Рино у главного тренера «Наполи» Антонио Конте.
Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис нормально относится к интересу федерации к Конте и готов отпустить сотрудника в сборную. Сам тренер тоже не против вернуться в команду.
В федерации ценят главные качества Конте – умение быстро перестраивать команду и давать результат даже в сложных условиях. На фоне кризиса и отсутствия четкой структуры это считается ключевым фактором.
Конте работал с Италией в 2014-2016 годах и довел команду до четвертьфинала Евро-2016, где она уступила Германии только в серии пенальти.
- Итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в отборе ЧМ-2026 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
- Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд. Последний раз итальянцы были на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, где не вышли из группы. На ЧМ-2010 Италия тоже не вышла из группы, а в 2006 году выиграла турнир.
- Босния вышла на чемпионат мира во второй раз. Первый был в 2014 году в Бразилии, где боснийцы не вышли из группы.
Источник: La Gazzetta dello Sport