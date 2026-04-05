Назван главный кандидат на пост тренера Италии

В Италии определились с главным кандидатом на пост главного тренера сборной после отставки Дженнаро Гаттузо. Наибольшие шансы заменить Рино у главного тренера «Наполи» Антонио Конте.

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис нормально относится к интересу федерации к Конте и готов отпустить сотрудника в сборную. Сам тренер тоже не против вернуться в команду.

В федерации ценят главные качества Конте – умение быстро перестраивать команду и давать результат даже в сложных условиях. На фоне кризиса и отсутствия четкой структуры это считается ключевым фактором.

Конте работал с Италией в 2014-2016 годах и довел команду до четвертьфинала Евро-2016, где она уступила Германии только в серии пенальти.