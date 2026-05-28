Конте совершил благородный поступок при увольнении из «Наполи»

Уже бывший главный тренер «Наполи» Антонио Конте отказался от полагающихся при увольнении денег. Об этом сообщило издание Il Mattino.

Конте и весь его тренерский штаб отказались от последнего года зарплаты в «Наполи».

Речь идет о сумме около 18 миллионов евро, от которой специалист и его команда решили отказаться ради мирного расставания с клубом.

Сообщается, что Конте сейчас ожидает официального расторжения контракта, а вместе с ним от действующих соглашений откажется и весь штаб.

Сам тренер не собирается брать паузу в карьере. В Италии считают, что вариант с годичным отпуском Конте даже не рассматривает.