Президент «Наполи» объявил об отставке Конте

24 мая, 22:00

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил прекращение сотрудничества с Антонио Конте.

Он объявил об отставке главного тренера после завершения сезона Серии А.

Сегодня неаполитанцы победили «Удинезе» (1:0), финишировав на втором месте в чемпионате Италии.

«Конте не будет тренером «Наполи» в следующем сезоне», – заявил Де Лаурентис.

  • Конте возглавил «Наполи» перед сезоном-2024/25.
  • С первой попытки он стал чемпионом с неаполитанцами.
  • Сообщалось, что тренер может вернуться в сборную Италии.

Источник: твиттер Николо Скиры
Италия. Серия А Наполи Конте Антонио Де Лаурентис Аурелио
