Президент «Наполи» объявил об отставке Конте

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил прекращение сотрудничества с Антонио Конте.
Он объявил об отставке главного тренера после завершения сезона Серии А.
Сегодня неаполитанцы победили «Удинезе» (1:0), финишировав на втором месте в чемпионате Италии.
«Конте не будет тренером «Наполи» в следующем сезоне», – заявил Де Лаурентис.
- Конте возглавил «Наполи» перед сезоном-2024/25.
- С первой попытки он стал чемпионом с неаполитанцами.
- Сообщалось, что тренер может вернуться в сборную Италии.
Источник: твиттер Николо Скиры