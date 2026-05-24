Президент «Наполи» объявил об отставке Конте

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил прекращение сотрудничества с Антонио Конте.

Он объявил об отставке главного тренера после завершения сезона Серии А.

Сегодня неаполитанцы победили «Удинезе» (1:0), финишировав на втором месте в чемпионате Италии.

«Конте не будет тренером «Наполи» в следующем сезоне», – заявил Де Лаурентис.