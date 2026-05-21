Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года

Определились участники финала плей-офф Серии B за повышение в классе.

В решающих матчах сыграют «Катанцаро» и «Монца». Игры пройдут 24 и 29 мая.

«Южные орлы» будут хозяевами поля в первой игре, бело-красные – во второй.

«Катанцаро» в последний раз выступал в Серии A 43 года назад, в сезоне-1982/83. «Монца» выбыла из элиты в прошлом сезоне, клубом владеет семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

В полуфиналах плей-офф по сумме двух матчей «Катанцаро» победил «Палермо» (3:0 дома и 0:2 на выезде), а «Монца» прошла «Юве Стабиа» (2:2 в гостях и 2:1 дома).

До этого в предварительном раунде из одного матча «Катанцаро» выиграл дома у «Авеллино» (1:0), а «Юве Стабиа» – в гостях у «Модены» (1:0).