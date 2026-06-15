Раскрыта зарплата нового тренера «Милана»

Рубен Аморим, португальский тренер, будет зарабатывать в «Милане» 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
Соглашение Аморима с итальянским клубом рассчитано до июня 2028 года и включает опцию продления еще на один сезон.
В контракте также предусмотрены бонусы за завоевание трофеев и выход в Лигу чемпионов.
- В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.
- 41-летний португалец заменит на посту главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри.
- С ноября 2024 года по январь 2026-го Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед».
Источник: A Bola