Раскрыта зарплата нового тренера «Милана»

Рубен Аморим, португальский тренер, будет зарабатывать в «Милане» 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Соглашение Аморима с итальянским клубом рассчитано до июня 2028 года и включает опцию продления еще на один сезон.

В контракте также предусмотрены бонусы за завоевание трофеев и выход в Лигу чемпионов.