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Раскрыта зарплата нового тренера «Милана»

Сегодня, 14:20

Рубен Аморим, португальский тренер, будет зарабатывать в «Милане» 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Соглашение Аморима с итальянским клубом рассчитано до июня 2028 года и включает опцию продления еще на один сезон.

В контракте также предусмотрены бонусы за завоевание трофеев и выход в Лигу чемпионов.

  • В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.
  • 41-летний португалец заменит на посту главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри.
  • С ноября 2024 года по январь 2026-го Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед».

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Источник: A Bola
Италия. Серия А Португалия. Примейра Милан Аморим Рубен
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