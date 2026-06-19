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46-летний Роналдиньо возобновил карьеру

Вчера, 23:54
3

Роналдиньо, бывший полузащитник «Барселоны» и «Милана», возобновит карьеру в итальянской Серии C. 46-летний бразилец подписал соглашение с «Равенной».

Официальное объявление о переходе состоится 23 июня на торжественном мероприятии в Майами. Там же «Равенна» представит новую форму и проведет благотворительную акцию в пользу Street Soccer USA – организации, которая через футбол помогает развитию детей и сообществ в сложных экономических условиях.

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда снова смогу танцевать с мячом и написать новую историю вместе с Иньяцио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу принести тот же дух в «Равенну», – сказал Роналдиньо.

Владелец клуба Иньяцио Чиприани назвал сделку выдающейся. «Я провел 24 года жизни в США, но все равно считаю Равенну своим домом. Приобрести Роналдиньо – нечто совершенно экстраординарное для клуба. Он был моим кумиром, и его влияние на футбол выходит далеко за пределы того, что он сделал на поле».

Роналдиньо, которому в марте исполнилось 46 лет, присоединится к команде на предсезонных сборах и будет доступен тренерскому штабу с самого начала подготовки. В прошлом сезоне «Равенна» остановилась в шаге от повышения в классе и рассчитывает побороться за выход в Серию B с бразильской легендой в составе.

  • В сезоне-2005/06 «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, победив «Арсенал» в финале в Париже со счетом 2:1. Роналдиньо участвовал в том матче.
  • Роналдиньо выступал за каталонский клуб до 2008 года.
  • Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Он чемпион мира 2002 года.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Бразилия. Серия А Италия. Серия А Равенна Роналдиньо
Комментарии (3)
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рылы
1781904535
лучше бы в амкал пошёл.
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zlobny_zenitos
1781914849
Классный футболист, самый техничный у пентов на мой взгляд, хотя зубастого больше распиарили, а этого как то подзадвинули. Это как Пеле с Гарринчей, так бывает... (при всем уважении к Пеле R.I.P.)
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zlobny_zenitos
1781914880
В Родину его надо было зазвать) Порадовались бы)
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