46-летний Роналдиньо возобновил карьеру

Роналдиньо, бывший полузащитник «Барселоны» и «Милана», возобновит карьеру в итальянской Серии C. 46-летний бразилец подписал соглашение с «Равенной».

Официальное объявление о переходе состоится 23 июня на торжественном мероприятии в Майами. Там же «Равенна» представит новую форму и проведет благотворительную акцию в пользу Street Soccer USA – организации, которая через футбол помогает развитию детей и сообществ в сложных экономических условиях.

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда снова смогу танцевать с мячом и написать новую историю вместе с Иньяцио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу принести тот же дух в «Равенну», – сказал Роналдиньо.

Владелец клуба Иньяцио Чиприани назвал сделку выдающейся. «Я провел 24 года жизни в США, но все равно считаю Равенну своим домом. Приобрести Роналдиньо – нечто совершенно экстраординарное для клуба. Он был моим кумиром, и его влияние на футбол выходит далеко за пределы того, что он сделал на поле».

Роналдиньо, которому в марте исполнилось 46 лет, присоединится к команде на предсезонных сборах и будет доступен тренерскому штабу с самого начала подготовки. В прошлом сезоне «Равенна» остановилась в шаге от повышения в классе и рассчитывает побороться за выход в Серию B с бразильской легендой в составе.