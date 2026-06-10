Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»

Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»

10 июня, 08:19
5

Сеск Фабрегас, главный тренер «Комо», рассказал о вреде смартфонов для футбола и сообщил, что его 13-летняя дочь не получит телефон до 16 лет.

«Моя дочь тринадцати лет – единственная в классе, у кого нет телефона. Но даже если она злится из-за этого, я держусь твердо. До 16 или 17 лет, минимального возраста, который должен быть предусмотрен, она его не получит. Никаких соцсетей – я стараюсь защитить ее подростковый возраст. Хочу, чтобы она использовала это осознанно, а не позволяла телефону пожирать время ее жизни», – сказал Фабрегас в интервью Corriere della Sera.

Тренер также раскритиковал привычки современных футболистов: «У них нет терпения, они больше не могут концентрироваться дольше двух минут. Если игрок ошибается в передаче, кажется, что это конец света, но ошибаться естественно, даже необходимо. Некоторые из них сидят на скамейке с телефоном в руке. Где радость?».

Фабрегас убежден, что соцсети отравляют футбольную среду: «Социальные сети всегда пытаются облить грязью все и всех. О футболе больше не говорят – только оскорбляют. Достаточно провести один плохой матч, и ты уже никто. Все быстро и жестоко».

Отдельно тренер «Комо» высказался о детском футболе: «Когда я смотрю матчи, даже детские, я разочарован – другие команды думают только о победе, о фолах, тренеры кричат детям: «Беги, атакуй, встань четыре-четыре-два!». Футбол для детей должен быть радостью и общением. Нет лучшей тактики, чем разговаривать на поле».

  • «Комо» под руководством Фабрегаса впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в Серии А с 71 очком.
  • С Сеском команда вышла в Серию А.
  • Фабрегаса уже рассматривает «Барселона» как преемника Ханса-Дитера Флика.

Еще по теме:
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику 3
Сперцян приостановил переговоры с «Аль-Ахли» из-за европейского клуба 13
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal 2
Источник: Corriere della Sera
Италия. Серия А Испания. Примера Комо Фабрегас Сеск
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1781069269
Всё верно сказал.
Ответить
Красногвардейчик
1781073197
Сейчас такие в классе изгои
Ответить
Baggio1986
1781077573
Правильно, побольше бы таких родителей
Ответить
Император 1
1781078665
Правильно делает, хотя мог бы уже и купить простенький для сообщения/звонка.
Ответить
DOOMSDAY
1781093486
Всё правильно сказал
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
2
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
2
Все новости
Все новости
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Модрич устал от футбола и думает закончить карьеру
Вчера, 20:55
3
«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины
Вчера, 11:47
3
Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»
10 июня
5
«Ювентус» выбрал нового вратаря – это не Агкацев
8 июня
«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном
8 июня
1
«Ювентус» может купить вратаря из АПЛ вместо Агкацева
7 июня
Тедеско пытался сорвать трансфер «Зенита»
7 июня
1
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»
5 июня
2
Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером
5 июня
«Интер» предложил 40+5 миллионов за защитника сборной Италии
4 июня
Фото«Наполи» потратил 50 миллионов на нападающего «Манчестер Юнайтед»
3 июня
«Реал» близок к покупке защитника за 25 миллионов
2 июня
1
Итальянский клуб объявил о назначении Тедеско
2 июня
2
ВидеоСпаллетти в Италии заговорил на русском языке
2 июня
1
Стало известно, почему Хави отказал «Милану»
30 мая
Слот вступил в переговоры с новым клубом в день увольнения из «Ливерпуля»
30 мая
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
29 мая
1
«Интер» заинтересован в подписании вратаря с российскими корнями
29 мая
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
Конте совершил благородный поступок при увольнении из «Наполи»
28 мая
Сарри во второй раз уволили из «Лацио»
27 мая
1
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане
27 мая
8
«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам
25 мая
«Милан» уволил Аллегри и трех директоров
25 мая
4
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
25 мая
Фабрицио Романо назвал следующее место работы Гаттузо
25 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 