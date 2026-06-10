Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»

Сеск Фабрегас, главный тренер «Комо», рассказал о вреде смартфонов для футбола и сообщил, что его 13-летняя дочь не получит телефон до 16 лет.

«Моя дочь тринадцати лет – единственная в классе, у кого нет телефона. Но даже если она злится из-за этого, я держусь твердо. До 16 или 17 лет, минимального возраста, который должен быть предусмотрен, она его не получит. Никаких соцсетей – я стараюсь защитить ее подростковый возраст. Хочу, чтобы она использовала это осознанно, а не позволяла телефону пожирать время ее жизни», – сказал Фабрегас в интервью Corriere della Sera.

Тренер также раскритиковал привычки современных футболистов: «У них нет терпения, они больше не могут концентрироваться дольше двух минут. Если игрок ошибается в передаче, кажется, что это конец света, но ошибаться естественно, даже необходимо. Некоторые из них сидят на скамейке с телефоном в руке. Где радость?».

Фабрегас убежден, что соцсети отравляют футбольную среду: «Социальные сети всегда пытаются облить грязью все и всех. О футболе больше не говорят – только оскорбляют. Достаточно провести один плохой матч, и ты уже никто. Все быстро и жестоко».

Отдельно тренер «Комо» высказался о детском футболе: «Когда я смотрю матчи, даже детские, я разочарован – другие команды думают только о победе, о фолах, тренеры кричат детям: «Беги, атакуй, встань четыре-четыре-два!». Футбол для детей должен быть радостью и общением. Нет лучшей тактики, чем разговаривать на поле».