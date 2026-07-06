Винисиус и принцесса Норвегии поздравили Холанда с выходом в 1/4 финала ЧМ-2026

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор подошел к нападающему Норвегии Эрлингу Холанду после матча 1/8 финала ЧМ-2026, когда нападающий давал интервью, и обнял.

Скандинавы победили в этой игре со счетом 2:1.

Также Холанда поздравила принцесса Норвегии Ингрид Александра. Она зашла в раздевалку и обнялась с лучшим бомбардиром национальной команды.

Норвежец забил голы на 79-й и 90-й минутах. У Бразилии Неймар на 90+10-й реализовал пенальти.

В четвертьфинале скандинавы сыграют с Англией.

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