Стало известно, о чем Трамп говорил с Инфантино перед решением по Балогуну

В ФИФА настаивают, что приняли независимое решение отменить дисквалификацию нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

По данным Politico, в четверг президент США Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и спросил о правилах, касающихся решения по красной карточке и оснований для дисквалификации.

Инфантино внимательно выслушал, но не дал никаких обещаний относительно исхода. ФИФА отказалась подтвердить какие-либо конкретные обсуждения, но сообщила, что решение о приостановлении одноматчевой дисквалификации Балогуна было принято независимым дисциплинарным комитетом из 18 человек.

ФИФА не уточняет, было ли оно принято путем голосования. Организация также не публиковала отчета о заседании комитета.

Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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