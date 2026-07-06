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  • Стало известно, о чем Трамп говорил с Инфантино перед решением по Балогуну

Стало известно, о чем Трамп говорил с Инфантино перед решением по Балогуну

Сегодня, 10:28
15

В ФИФА настаивают, что приняли независимое решение отменить дисквалификацию нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

По данным Politico, в четверг президент США Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и спросил о правилах, касающихся решения по красной карточке и оснований для дисквалификации.

Инфантино внимательно выслушал, но не дал никаких обещаний относительно исхода. ФИФА отказалась подтвердить какие-либо конкретные обсуждения, но сообщила, что решение о приостановлении одноматчевой дисквалификации Балогуна было принято независимым дисциплинарным комитетом из 18 человек.

ФИФА не уточняет, было ли оно принято путем голосования. Организация также не публиковала отчета о заседании комитета.

  • Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.
  • Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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Источник: Спортс''
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин Инфантино Джанни
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Cleaner
1783325061
Трамп предложил Инфантино не судить сборную США по общим правилам. Потому как ПИНДОСЫ НЕПОДСУДНЫ!..(((((((((((((
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САДЫЧОК
1783325087
Лысое продажное Чмо оно изворотливое! Ничего не обещало Трампу, но отменило!
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R_a_i_n
1783325693
Если ты не отменишь красную карточку, я разнесу к чертям вашу фу-фу 😅
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cska1948
1783329043
Инфантино прекрасно помнит судьбу Мишеля Платини и не хочет последовать за ним.
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ilich55
1783331277
Инфантино внимательно выслушал.....и тут же обосрался.🤣
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rash1959
1783332988
Решение было принято путем росписи в ведомости
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odessakmv
1783336470
и это еще не стало достоянием общественности о чем они говорили ДО начала турнира, но после разговора некто лысый в черных очках инкогнито поставил $1млрд на победу ТША в ЧМ-2026
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stas-kst
1783337838
Потом и результаты финала пересмотрят, вылетевших пиндосов назначат победителем
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BykAs
1783340677
А глаза такие честные, честные.
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TOMSON
1783341382
Комментарий удален пользователем
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