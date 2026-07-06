Тухель остался недоволен судейством в матче с Мексикой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над Мексикой (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Я очень горд. Нам нужен был каждый. Было невероятно сложно. У нас были откаты назад по игре в моменты, когда мы думали, что поймали импульс. Но у нас правильный менталитет. Когда дела идут плохо, футболисты не сдаются, не теряют веру. Это был еще один шаг вперед.

Нам нужно переварить этот матч. Это «Ацтека», это сборная Мексики – сумасшедший матч. Мы выложились на полную, каждый из нас. Нам нужно это осознать. Двигаемся дальше.

Работа арбитров была недостаточно хорошей. Судьи были недостаточно хороши. Четвертый судья был недостаточно хорош. Это самое главное.

Три человека на ВАР из Южной Америки в таком матче, если правильно понимаю... А вмешательство ВАР в ситуации с пенальти – это настолько явная и очевидная ошибка? Конечно, нет. Они изменили решение в ситуации, где даже фола не было. Судьи были недостаточно хороши. Четвертый судья был недостаточно хорош», – сказал Тухель.