Холанд оценил победу над Бразилией

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о победе над Бразилией (2:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Возможно, это событие войдет в историю Норвегии. Всем просто нужно наслаждаться моментом. Это безумный день – один из самых потрясающих дней в истории Норвегии. Нужно просто радоваться происходящему и ценить этот момент.

Мы очень гордимся этим, матч против Бразилии, безусловно, стал для Норвегии важнейшим событием. Думаю, это вдохновит многих молодых людей – так же, как когда-то вдохновляло меня в юности. Каждому стоит насладиться этой прекрасной победой – самой большой в истории норвежского футбола. Это просто невероятно, все это – чудесно.

Каждый матч уникален. Нам нужен был хотя бы один шанс, важно было дождаться возможности и просто реализовать ее, когда она представится.

Гол головой сделал счет 1:0. А второй мяч – это было нечто невероятное, просто безумие. Это величайший матч в истории Норвегии. Мы гордимся тем, что одержали победы над Кот-д’Ивуаром и Бразилией», – сказал Холанд.

Норвежец забил голы на 79-й и 90-й минутах. У Бразилии Неймар на 90+10-й реализовал пенальти.

В четвертьфинале скандинавы сыграют с Англией.

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