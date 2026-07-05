В Бельгии отреагировали на решение ФИФА по Балогуну

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) изучает возможные варианты в связи с решением ФИФА о приостановке дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Автоматическое отстранение, наложенное на форварда американской команды на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией, было отложено с испытательным сроком на 1 год.

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация потрясена решением ФИФА допустить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна к участию в матче США – Бельгия.

ФИФА в своем решении опирается на статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. В соответствии с этим положением Дисциплинарный комитет ФИФА может принять решение о приостановке исполнения ранее наложенной дисциплинарной санкции.

Однако статья 66.4 того же Дисциплинарного кодекса ФИФА прямо предусматривает, что красная карточка (удаление) автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч команды. Именно так применялось правило во всех предыдущих случаях удаления на этом чемпионате мира.

Более того, независимо от вышеизложенного, данное решение прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира, а именно статье 10.5:

«Если игрок или официальное лицо команды удалены с поля в результате прямой красной карточки либо второй желтой карточки, автоматически повлекшей удаление, они автоматически пропускают следующий матч своей команды. Кроме того, к ним могут быть применены дополнительные дисциплинарные санкции».

Автоматический характер такой дисквалификации также был прямо подтвержден в циркуляре ФИФА №16 по чемпионату мира 2026 года, который был направлен всем национальным ассоциациям-участницам турнира 12 мая 2026 года.

То же правило повторяется на каждом координационном совещании ФИФА перед матчами чемпионата мира 2026 года, а также содержится во всех материалах и семинарах ФИФА, посвященных турниру.

В целях защиты законных прав всех команд – участниц турнира и сохранения основополагающих принципов честной игры как на нынешнем чемпионате мира, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты дальнейших действий», – говорится в заявлении RBFA.