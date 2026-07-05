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В Бельгии отреагировали на решение ФИФА по Балогуну

5 июля, 22:50
14

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) изучает возможные варианты в связи с решением ФИФА о приостановке дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Автоматическое отстранение, наложенное на форварда американской команды на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией, было отложено с испытательным сроком на 1 год.

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация потрясена решением ФИФА допустить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна к участию в матче США – Бельгия.

ФИФА в своем решении опирается на статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. В соответствии с этим положением Дисциплинарный комитет ФИФА может принять решение о приостановке исполнения ранее наложенной дисциплинарной санкции.

Однако статья 66.4 того же Дисциплинарного кодекса ФИФА прямо предусматривает, что красная карточка (удаление) автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч команды. Именно так применялось правило во всех предыдущих случаях удаления на этом чемпионате мира.

Более того, независимо от вышеизложенного, данное решение прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира, а именно статье 10.5:

«Если игрок или официальное лицо команды удалены с поля в результате прямой красной карточки либо второй желтой карточки, автоматически повлекшей удаление, они автоматически пропускают следующий матч своей команды. Кроме того, к ним могут быть применены дополнительные дисциплинарные санкции».

Автоматический характер такой дисквалификации также был прямо подтвержден в циркуляре ФИФА №16 по чемпионату мира 2026 года, который был направлен всем национальным ассоциациям-участницам турнира 12 мая 2026 года.

То же правило повторяется на каждом координационном совещании ФИФА перед матчами чемпионата мира 2026 года, а также содержится во всех материалах и семинарах ФИФА, посвященных турниру.

В целях защиты законных прав всех команд – участниц турнира и сохранения основополагающих принципов честной игры как на нынешнем чемпионате мира, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты дальнейших действий», – говорится в заявлении RBFA.

  • Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за принятое решение.
  • Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (14)
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NewLife
1783283405
Инфантино - д.е.рьмотино, трамп - срамп. Надо убрать продажных тварей и их хозяев из футбола😡
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Император 1
1783284923
Несправедло, но Бельгии судьи тоже помогли в матче с Сенегалом. Я, кстати, так и думал, что отменят, ещё до обращения США.
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ScarlettOgusania
1783284977
позорный футбольно-политический чемпионат в пиндостане с местью Трампа странам НАТО за то, что не поддержали в конфликте с Ираном...🤬
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mutabor0992
1783285704
Ну как то совсем НЕКРАСИВО.
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АКС-74У
1783286432
Кто сильнее, тот и прав, - такой закон жизни продвигается во всём мире, особенно в последние годы. Спорт не исключение, результат - любой ценой.
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Snek
1783288597
Я думаю если Бельгия не выйдет на матч с США, её весь мир поддержит. За такое надо в тюрьму сажать, это даже покруче кабинетных чемпионств Зенита. Там то хотя бы Зенит просто не хочет выигрывать все эти недокоманды нашей лиги приколов, а тут просто наплевали на правила и пытаются вытащить сборную просто потому что политика.
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Gek Dement
1783290006
Фифа отстраняет сборные от игры просто по желанию про какие там спортивные принципы вещает федерация Бельгии, что им отменить карточку любимцу Трампа, по сравнению с прошлыми вещами. Вы сами хотели такое Фифа Бельгия когда молчали в прошлые его закидоны, теперь прилетело и по вам и ещё прилетит. Фифа давно не про футбол. Оно его приватизировало и превратило в политический цирк.
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neim
1783292572
Будет не удивительно, если завтра сборную США "назначат" чемпионом мира по футболу.
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evgevg13
1783301123
Бельгийцы рискуют быть сами отмеченными
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Bomjipidary
1783312266
Если бы инфантильный отказал дедушке трампу, то уже в конце чм был бы без работы))) он ещё вытащит сборную в победители или как минимум в финал
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