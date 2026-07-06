Во вторник, 7 июля, пройдут три матча 1/8 финала. США встретятся с Бельгией, Аргентина сыграет с Египтом, а Швейцария сразится с Колумбией. Трансляции – на «Кинопоиске» и «Матч ТВ».
7 июля, вторник
США – Бельгия
- Начало матча: 3:00
- 1/8 финала
- Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Аргентина – Египет
- Начало матча: 19:00
- 1/8 финала
- Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)
- Трансляция: «Матч ТВ»
Швейцария – Колумбия
- Начало матча: 23:00
- 1/8 финала
- Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)
- Трансляция: «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»