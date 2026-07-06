Во вторник, 7 июля, пройдут три матча 1/8 финала. США встретятся с Бельгией, Аргентина сыграет с Египтом, а Швейцария сразится с Колумбией. Трансляции – на «Кинопоиске» и «Матч ТВ».

7 июля, вторник

США – Бельгия

Начало матча: 3:00

1/8 финала

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)

Трансляция: «Кинопоиск»

Аргентина – Египет

Начало матча: 19:00

1/8 финала

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)

Трансляция: «Матч ТВ»

Швейцария – Колумбия