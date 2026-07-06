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Анчелотти прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2026

6 июля, 02:43
7

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти дал комментарий после вылета команды с чемпионата мира-2026.

  • Бразилия уступила в 1/8 финала Норвегии со счетом 1:2.
  • Дубль сделал Эрлинг Холанд.
  • У бразильцев единственный мяч в концовке встречи с пенальти забил Неймар.

«Конечно, мы все глубоко опечалены. Думаю, до этого момента у нас было не очень-то хороший чемпионат мира, а сегодня, полагаю, мы заслуживали победы. Когда случается такой момент, приходится считать, что поражение – это начало нового приключения. Мы должны и дальше прибавлять, искать новые идеи, это поражение – не конец, а начало нового цикла.

Думаю, в основном игра складывалась хорошо, у нас было много моментов в первом тайме и во втором, когда счет был 0:0. Затем были сделаны замены с целью добавить свежести и глубины, чтобы попытаться выиграть матч», – сказал Анчелотти.

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Источник: Globo Esporte
Чемпионат мира Норвегия Бразилия Анчелотти Карло
Комментарии (7)
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evgevg13
1783300836
Он что, гонит?
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Владуха
1783314749
Он наверное на другом матче был в это время
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R_a_i_n
1783317965
Норвегия всегда была кошмаром для бразильцев. Удивляться нечему.
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ScarlettOgusania
1783320191
папа Карло вывел на поле 11 деревянных буратин, увольнение из сборной всё ближе, пусть скажет спасибо, если не побьют...😅
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DeStar
1783322311
не то, чтобы я защищаю анчелотти но бразильцы (игроки)сами виноваты, сколько было моментов не реализовано? пенку почему бил гимараешь? вини пару раз мог забивать еще в первом. во втором были моменты тоже и выходы чуть ли 1 на 1, анчелотти виноват что бразы наиграли на 2 гола( а голевых моментов вроде бы 5 было) и не забили? задача анчелотии организовать игру - по мне бразилия смотрелась не хуже норвегов просто защита не смогла справиться с холандом, который как танк рвал оборону. А сами напады не забивали 99% моменты.
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Александр.Т.
1783325862
А что Мостовой молчит? топ команда топ тренером вылетела от какой-то Норвегии
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DMитрий
1783328454
Думаю, до этого момента у нас было не очень-то хороший чемпионат мира, а сегодня... Стал вообще оху...ым!
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