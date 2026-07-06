Анчелотти прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти дал комментарий после вылета команды с чемпионата мира-2026.

Бразилия уступила в 1/8 финала Норвегии со счетом 1:2.

Дубль сделал Эрлинг Холанд.

У бразильцев единственный мяч в концовке встречи с пенальти забил Неймар.

«Конечно, мы все глубоко опечалены. Думаю, до этого момента у нас было не очень-то хороший чемпионат мира, а сегодня, полагаю, мы заслуживали победы. Когда случается такой момент, приходится считать, что поражение – это начало нового приключения. Мы должны и дальше прибавлять, искать новые идеи, это поражение – не конец, а начало нового цикла.

Думаю, в основном игра складывалась хорошо, у нас было много моментов в первом тайме и во втором, когда счет был 0:0. Затем были сделаны замены с целью добавить свежести и глубины, чтобы попытаться выиграть матч», – сказал Анчелотти.

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