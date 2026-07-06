ЧМ-2026. Англия победила Мексику (3:2), играя с 54-й минуты в меньшинстве

Англия обыграла Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:2.
Дубль сделал Джуд Беллингем. Победный гол на счету Гарри Кейна с пенальти.
Англичане с 54-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил Джарел Куанса.
Англия вышла в 1/4 финала, где сыграет с Норвегией.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Мексика - Англия - 2:3 (1:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Беллингем, 36; 0:2 - Д. Беллингем, 38; 1:2 - Х. Киньонес, 42; 1:3 - Г. Кейн, 60 (с пенальти); 2:3 - Р. Хименес, 69 (с пенальти).
Удаления: нет - Д. Куанса, 54.
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Источник: «Бомбардир»