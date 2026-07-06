ЧМ-2026. Англия победила Мексику (3:2), играя с 54-й минуты в меньшинстве

Англия обыграла Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:2.

Дубль сделал Джуд Беллингем. Победный гол на счету Гарри Кейна с пенальти.

Англичане с 54-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил Джарел Куанса.

Англия вышла в 1/4 финала, где сыграет с Норвегией.

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