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  • ЧМ-2026. Англия победила Мексику (3:2), играя с 54-й минуты в меньшинстве

ЧМ-2026. Англия победила Мексику (3:2), играя с 54-й минуты в меньшинстве

6 июля, 06:04
13

Англия обыграла Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:2.

Дубль сделал Джуд Беллингем. Победный гол на счету Гарри Кейна с пенальти.

Англичане с 54-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил Джарел Куанса.

Англия вышла в 1/4 финала, где сыграет с Норвегией.

Чемпионат мира. 1/8 финала
Мексика - Англия - 2:3 (1:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Беллингем, 36; 0:2 - Д. Беллингем, 38; 1:2 - Х. Киньонес, 42; 1:3 - Г. Кейн, 60 (с пенальти); 2:3 - Р. Хименес, 69 (с пенальти).
Удаления: нет - Д. Куанса, 54.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия Мексика
Комментарии (13)
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Красногорск_Фан
1783307264
Неприятно это признавать но Англия была сильней, заряженней на борьбу и вывернула Мексику мехом наружу. Ждем Норвегия -Англия. Вот заранее не предскажешь результат.
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АЛЕКС 58
1783307341
Жаль мексиканцев..
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ilya-ilya-google
1783308360
Интересный мексиканский тренер, взял и снял Киньонеса зачем-то и всё повалилось
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Ден 781
1783308932
Классная игра
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evgevg13
1783313737
Выше головы не прыгнешь. А жаль...
Ответить
Бумбраш
1783314135
Жаль, очень жаль
Ответить
FFR
1783319025
Англия набирает обороты, мне кажется они пройдут Норвегию.
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ScarlettOgusania
1783320695
мексиканские наркобароны в трауре, а удаленного Куанса королю Англии придётся отмазывать, как Трамп за Балогуна, в Америке BLM не умер, на колени перестали падать "гадкие белые"...😅
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alefreddy
1783323659
придется с норвегами бодаться
Ответить
Император 1
1783326229
Поздравляю с победой, наверное интересный матч был.
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