УЕФА поддержит Бельгию в связи с решением ФИФА по Балогуну

УЕФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация обсуждают возможные дальнейшие шаги в связи с решением ФИФА о приостановке дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Окончательное решение ими еще не принято. УЕФА планировал 6 июля выпустить заявление в ответ на решение ФИФА. Ожидается, что организация поддержит бельгийцев.

Сообщается также, что один из вице-президентов ФИФА анонимно назвал сложившуюся ситуацию «полным позором».

Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе