Известны две пары 1/4 финала ЧМ-2026

После половины матчей 1/8 финала на ЧМ-2026 известны две пары четвертьфиналистов.

Франция – Марокко

Норвегия – Англия

Пары находятся в разных частях сетки плей-офф и их представители не могут встретиться между собой раньше финала.

Франция сыграет с Марокко 9 июля в 23:00 мск

Матч Норвегии и Англии начнется в 00:00 мск в ночь с 11 на 12 июля.

Еще две пары четвертьфиналистов определятся в играх, которые пройдут 6 и 7 июля.

ЧМ-2026 закончится 19 июля.

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