«Я хорошо запоминаю лица»: Роналду вступил в конфликт с журналистом на пресс-конференции

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции перед матчем с Испанией.

– Дайте слово вот ему. Вон тому парню, который стоит впереди. Тому самому, который меня недолюбливает. Посмотрим, задаст ли он мне хороший вопрос. Давай. Кто? Вон тот. Да-да, ты. Да, это он. Я знаю, что я ему не нравлюсь

– Криштиану, как дела? Обожаю вас, приятно с вами поговорить. Хотел спросить: что самое сложное в том, чтобы играть на чемпионате мира в 41 год?

– Что самое сложное? Разговаривать с вами. С некоторыми из вас. Особенно с теми, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я это знаю. Я очень хорошо запоминаю лица. Достаточно увидеть человека один раз – и я его уже не забуду.

Играть в 41 год, думаю, стало для меня хорошим опытом, потому что, чтобы достичь такого уровня, приходится от многого отказываться. Именно этим я занимался всю свою карьеру – постоянно адаптировался, в том числе к возрасту, понимая, что я уже не тот игрок, каким был раньше.

Но одно для меня ясно: ничего не изменилось. Я по-прежнему забиваю голы. Поэтому надеюсь забить и завтра. А если не я, то пусть это сделает кто-то из моих партнеров по команде, и мы пройдем дальше.

Вот что останется в памяти – выйти в следующий этап, сыграть против великой команды. И было бы прекрасно завтра обыграть Испанию.

Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.

Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте.

Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.

Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала. Игра состоится 6 июля в 03:00 мск.

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