Тренер Норвегии высказался о победе над Бразилией

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен отреагировал на победу над Бразилией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Думаю, каждый, кто является гражданином Норвегии, сегодня сможет насладиться этим вечером. Это был настоящий триллер. Игра могла закончиться в пользу любой из команд. Но мы провели очень грамотный с тактической точки зрения матч.

У нас было несколько потерь мяча, которые могли дорого нам обойтись. Но в целом все сложилось в нашу пользу, и мы должны чертовски гордиться этим», – сказал Солбаккен.

Голы у Норвегии забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах. У Бразилии Неймар на 90+10-й реализовал пенальти.

Полузащитник южноамериканской сборной Бруно Гимарайнс не реализовал 11-метровый на 14-й минуте.

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