В сборной Франции хотят обжаловать желтую карточку Олисе на ЧМ-2026

Федерация французского футбола (FFF) может обжаловать желтую карточку игрока национальной команды Майкла Олисе.

Речь идет о предупреждении, полученным вингером на 90+7-й минуте матча Франция – Парагвай (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Судья Ильгиз Танташев показал Олисе желтую карточку за стычку игрока «трехцветных» с полузащитником соперника Матиасом Галарсой. На видеоповторах видно, что француз не касался соперника. Игрок приложил палец к губам перед Галарсой, после чего парагваец упал на газон.

В FFF опасаются, что если Олисе пропустит полуфинал турнира, если сборная Франции в 1/4 финала пройдет Марокко, а игрок получит еще желтую карточку в этой встрече. Федерация еще не направила официальный запрос в ФИФА, но это может произойти в ближайшие часы.

24-летний Олисе в 5 матчах на ЧМ-2026 сделал 6 ассистов.

Матч Франция – Марокко пройдет 9 июля и начнется в 23:00 мск.

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