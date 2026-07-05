Канчельскис встал на защиту Роналду: «Его критикуют глупые люди»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поддержал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Чемпионат мира уже находится на таком этапе, что сложно предугадать результат. Та же Бельгия решила исход матча за последние 10 минут, хотя вроде уже все было понятно, предсказуемо. Но они взяли и обыграли соперника. В случае с Испанией и Португалией может быть то же самое. На одну игру каждая из команд может очень собраться. Но каждое решение, каждое движение футболиста и каждая ошибка может фатально повлиять на результат.

Я не могу понять тех, кто продолжает критиковать Роналду. Это далекие от футбола люди. Криштиану 41 год, он играет на чемпионате мира и уже забил три гола. А эти нефутбольные, глупые люди начинают его критиковать. Они сами в футбол-то хоть играли? Просто интересно понять этих людей. На таких футболистов нужно равняться и стремиться к тому, что они демонстрируют», – сказал Канчельскис.

Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.

Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте.

Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.

Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала. Игра состоится 6 июля в 03:00 мск.

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