Чемпион мира и 2-кратный победитель ЛЧ возглавил «Лацио»

«Лацио» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером команды.

Римский клуб опубликовал официальное заявление на своем сайте.

«Общество с удовлетворением приветствует нового тренера и убеждено, что его опыт, профессионализм и решительность помогут в достижении спортивных целей клуба», – говорится в заявлении «Лацио».