Чемпион мира и 2-кратный победитель ЛЧ возглавил «Лацио»

«Лацио» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером команды.
Римский клуб опубликовал официальное заявление на своем сайте.
«Общество с удовлетворением приветствует нового тренера и убеждено, что его опыт, профессионализм и решительность помогут в достижении спортивных целей клуба», – говорится в заявлении «Лацио».
- 47-летний Гаттузо в качестве игрока выступал за «Милан» (1999–2012) и сборную Италии, с которой выиграл чемпионат мира-2006.
- С «Миланом» Гаттузо дважды брал Лигу чемпионов.
- Тренерскую карьеру он начал в 2013 году и с тех пор работал с «Пизой», «Миланом», «Наполи», «Фиорентиной», «Валенсией», «Марселем, «Хайдуком», сборной Италии.
Источник: официальный сайт «Лацио»