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Чемпион мира и 2-кратный победитель ЛЧ возглавил «Лацио»

23 июня, 15:51
2

«Лацио» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером команды.

Римский клуб опубликовал официальное заявление на своем сайте.

«Общество с удовлетворением приветствует нового тренера и убеждено, что его опыт, профессионализм и решительность помогут в достижении спортивных целей клуба», – говорится в заявлении «Лацио».

  • 47-летний Гаттузо в качестве игрока выступал за «Милан» (1999–2012) и сборную Италии, с которой выиграл чемпионат мира-2006.
  • С «Миланом» Гаттузо дважды брал Лигу чемпионов.
  • Тренерскую карьеру он начал в 2013 году и с тех пор работал с «Пизой», «Миланом», «Наполи», «Фиорентиной», «Валенсией», «Марселем, «Хайдуком», сборной Италии.

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Источник: официальный сайт «Лацио»
Италия. Серия А Лацио Гаттузо Дженнаро
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1782223087
Мда
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mihail200606
1782233874
Зря..как тренер вроде ничем себя не проявил
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