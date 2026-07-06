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  • Реакция ФИФА на желание Бельгии подать апелляцию на решение по Балогуну

Реакция ФИФА на желание Бельгии подать апелляцию на решение по Балогуну

Сегодня, 10:49
10

Королевская бельгийская футбольная ассоциация направила в ФИФА письмо об обжаловании решения по форварду сборной США Фоларину Балогуну.

Право на апелляцию было предоставлено. Решение может быть принято до начала игры 1/8 финала между США и Бельгией, но ФИФА не дала гарантий, что это произойдет.

Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни УЕФА, ни КОНКАКАФ, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.

  • Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.
  • Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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Источник: The Athletic
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (10)
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nikitfdorov
1783325454
Мужчины и девушки, кто любит ставить на спорт. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – серебряный прогноз сайт».
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R_a_i_n
1783325572
Ну а чего они хотели? Правила писаны не для всех. Россия по таким стандартам многие годы живёт.
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Александр.Т.
1783326029
Ну если нет то надо выходить с надписью по футболками позор фифа
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...уефан
1783326626
...если чё, ещё Спортлото есть! Пишите...
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Галина Бронемясова
1783327326
как пишет opta, с 1970, когда на чм ввели жёлтые и красные, все игроки пропускали следующий матч, если были удалены. балогун может стать первым, кого это не коснётся. позор трампу! и ещё больший позор лысой инфантине!
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Цугундeр
1783327964
"Маленькая страна, маленькая страна, Кто мне расскажет, кто подскажет,.." Кто там послал бы на!
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Марк Аврелий!
1783331774
Буду болеть за Бельгию!
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gor77
1783332463
Ну, если и эта сделка сорвётся, то тов. президент америки будет возмущён.)))) И что-то вассалы примолкли и "не слышно шума городского".))))))) Как в старом анекдоте: - Подсудимый, вы согласны с решением суда? - Нет. - Ну, на "нет" и суда нет.))))))))
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СильныйМозг
1783333463
Сейчас фифа проглотит, как и император бом.жей.
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