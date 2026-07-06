Реакция ФИФА на желание Бельгии подать апелляцию на решение по Балогуну

Королевская бельгийская футбольная ассоциация направила в ФИФА письмо об обжаловании решения по форварду сборной США Фоларину Балогуну.
Право на апелляцию было предоставлено. Решение может быть принято до начала игры 1/8 финала между США и Бельгией, но ФИФА не дала гарантий, что это произойдет.
Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни УЕФА, ни КОНКАКАФ, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.
- Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.
- Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
- Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.
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Источник: The Athletic