Реакция ФИФА на желание Бельгии подать апелляцию на решение по Балогуну

Королевская бельгийская футбольная ассоциация направила в ФИФА письмо об обжаловании решения по форварду сборной США Фоларину Балогуну.

Право на апелляцию было предоставлено. Решение может быть принято до начала игры 1/8 финала между США и Бельгией, но ФИФА не дала гарантий, что это произойдет.

Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни УЕФА, ни КОНКАКАФ, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.

Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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