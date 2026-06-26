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«Комо» договорился с «Реалом» по Пасу: подробности

Сегодня, 16:14

«Комо» удалось сохранить атакующего полузащитника Нико Паса.

«Реал» намеревался вернуть аргентинца, воспользовавшись опцией обратного выкупа за 9 миллионов евро.

При этом «Комо» дали возможность приобрести 100% прав на хавбека за 60 миллионов евро. Итальянцы сначала отказались, но позднее передумали.

В итоге Пас возвращается в «Комо» за 60 миллионов евро, а у «Реала» будет опция его обратного выкупа через год за 80 миллионов.

На игрока также претендовали «Интер» и клубы АПЛ.

  • 21-летний Пас провел в «Комо» два сезона: 75 матчей, 19 голов, 17 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Испания. Примера Комо Реал Пас Нико
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