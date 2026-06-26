«Комо» договорился с «Реалом» по Пасу: подробности

«Комо» удалось сохранить атакующего полузащитника Нико Паса.
«Реал» намеревался вернуть аргентинца, воспользовавшись опцией обратного выкупа за 9 миллионов евро.
При этом «Комо» дали возможность приобрести 100% прав на хавбека за 60 миллионов евро. Итальянцы сначала отказались, но позднее передумали.
В итоге Пас возвращается в «Комо» за 60 миллионов евро, а у «Реала» будет опция его обратного выкупа через год за 80 миллионов.
На игрока также претендовали «Интер» и клубы АПЛ.
- 21-летний Пас провел в «Комо» два сезона: 75 матчей, 19 голов, 17 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо