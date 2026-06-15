67-летний Сарри нашел новый клуб

«Аталанта» объявила о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера.
67-летний специалист подписал контракт с клубом из Бергамо.
- За плечами Сарри – более 800 матчей среди профессионалов, победа в Лиге Европы с «Челси» и чемпионский титул с «Ювентусом».
- В прошлом сезоне Сарри вывел «Лацио» в финал Кубка Италии. Ранее с римским клубом он занял второе место в Серии А (сезон-2022/23) и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов (сезон-2023/24) – второго лучшего результата в истории «Лацио» в главном еврокубке.
- Тренерская карьера Сарри началась в любительских лигах: с «Сансовино» он поднялся из Эччеленцы до Серии С2 за три года. Затем специалист возглавил «Эмполи», который вернул в Серию А в 2014 году и сохранил прописку в элите.
- Летом 2015-го Сарри получил приглашение от «Наполи». Под его руководством неаполитанцы три сезона подряд обновляли клубный рекорд по набранным очкам, достигнув отметки в 91 балл в сезоне-2017/18, и неизменно квалифицировались в Лигу чемпионов.
- В 2019 году с «Челси» Сарри выиграл Лигу Европы, обыграв в финале «Арсенал», а год спустя взял скудетто с «Ювентусом». Среди индивидуальных наград тренера – «Золотая скамья» (2015/16) и «Серебряная скамья» (2013/14).
Источник: официальный сайт «Аталанты»