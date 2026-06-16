«Милан» объявил имя нового главного тренера

Рубен Аморим официально стал главным тренером «Милана».
Он сменил уволенного Массимилиано Аллегри.
Сообщалось, что с португальцем заключат контракт по схеме «2+1».
Его зарплата в «Милане» составит 3,5 миллиона евро в год + бонусы за выигранные трофеи и квалификацию в Лигу чемпионов.
- Последним местом работы Аморима был «Манчестер Юнайтед».
- В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.
- Клуб также рассматривал вариант с назначением Маттиаса Яйсле.
Источник: сайт «Милана»