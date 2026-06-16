«Милан» объявил имя нового главного тренера

Рубен Аморим официально стал главным тренером «Милана».

Он сменил уволенного Массимилиано Аллегри.

Сообщалось, что с португальцем заключат контракт по схеме «2+1».

Его зарплата в «Милане» составит 3,5 миллиона евро в год + бонусы за выигранные трофеи и квалификацию в Лигу чемпионов.