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«Милан» объявил имя нового главного тренера

16 июня, 19:09
1

Рубен Аморим официально стал главным тренером «Милана».

Он сменил уволенного Массимилиано Аллегри.

Сообщалось, что с португальцем заключат контракт по схеме «2+1».

Его зарплата в «Милане» составит 3,5 миллиона евро в год + бонусы за выигранные трофеи и квалификацию в Лигу чемпионов.

  • Последним местом работы Аморима был «Манчестер Юнайтед».
  • В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.
  • Клуб также рассматривал вариант с назначением Маттиаса Яйсле.

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Источник: сайт «Милана»
Италия. Серия А Милан Аморим Рубен
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Срамтак звенит
1781759312
Да уж, шило на мыло...
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