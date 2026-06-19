Стало известно, кто возглавит «Наполи»

«Наполи» договорился с Массимилиано Аллегри о его назначении на пост главного тренера.
Контракт специалиста с клубом будет рассчитан до 2029 года.
Официальное объявление о назначении Аллегри ожидается только после завершения его переговорного процесса с «Миланом», который тренер ранее возглавлял.
Сообщалось, что за досрочное расторжение контракта с «россонери», действующего до 2027 года, итальянец требует 2 миллиона евро для себя и 3 миллиона для членов своего штаба. Владелец миланского клуба Джерри Кардинале отказывается выплачивать запрашиваемую сумму.
- «Наполи» в прошлом сезоне занял в Серии A 2-е место.
- По завершении сезона клуб покинул главный тренер Антонио Конте.
Источник: gianlucadimarzio.com