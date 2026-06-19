Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, кто возглавит «Наполи»

Сегодня, 09:39
2

«Наполи» договорился с Массимилиано Аллегри о его назначении на пост главного тренера.

Контракт специалиста с клубом будет рассчитан до 2029 года.

Официальное объявление о назначении Аллегри ожидается только после завершения его переговорного процесса с «Миланом», который тренер ранее возглавлял.

Сообщалось, что за досрочное расторжение контракта с «россонери», действующего до 2027 года, итальянец требует 2 миллиона евро для себя и 3 миллиона для членов своего штаба. Владелец миланского клуба Джерри Кардинале отказывается выплачивать запрашиваемую сумму.

  • «Наполи» в прошлом сезоне занял в Серии A 2-е место.
  • По завершении сезона клуб покинул главный тренер Антонио Конте.

Еще по теме:
Чемпион Италии продлил контракт с главным тренером 1
«Милан» объявил имя нового главного тренера 1
«Ювентус» выкупил Бога
Источник: gianlucadimarzio.com
Италия. Серия А Наполи Милан Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1781852630
Как PR0ституки бегают по кругу, а толку нет, прямо как и в РПЛ
Ответить
Garrincha58
1781870603
Сарри и Аллегри, как фигаро там фигаро тут и почти нигде не задерживаются может пора на покой ваши старые медоты тренерства уже не актуальны
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
4
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
8
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
Стало известно, кто возглавит «Наполи»
09:39
2
Чемпион Италии продлил контракт с главным тренером
Вчера, 21:21
1
«Милан» объявил имя нового главного тренера
16 июня
1
Фото«Ювентус» выкупил Бога
15 июня
Фото67-летний Сарри нашел новый клуб
15 июня
2
Раскрыта зарплата нового тренера «Милана»
15 июня
«Милан» договорился о контракте с новым тренером
15 июня
«МЮ» может снизить компенсации Амориму
14 июня
«Милан» определился с новым тренером
14 июня
1
У «Милана» есть два кандидата на пост главного тренера
13 июня
В Италии отреагировали на шутку президента ФИФА Инфантино о неучастии сборной в ЧМ
13 июня
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
12 июня
3
Модрич устал от футбола и думает закончить карьеру
12 июня
3
Воспитанник «Зенита» может вернуться в РПЛ из Серии A
12 июня
1
«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины
12 июня
3
Стало известно, в какой лиге из топ-5, помимо Испании, следят за Умяровым
11 июня
3
Агент Данилова из ЦСКА назвал количество предложений по игроку из Европы
10 июня
Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»
10 июня
6
В «Наполи» одним словом отреагировали на интерес к Кисляку
10 июня
6
Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»
10 июня
5
«Ювентус» выбрал нового вратаря – это не Агкацев
8 июня
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
8 июня
3
Форвард, забивший России на ЧМ-2014, закончил карьеру в 31 год
8 июня
«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном
8 июня
1
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
7 июня
1
Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне
7 июня
3
В «Ювентусе» прокомментировали интерес к российскому вратарю
7 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 