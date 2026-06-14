«Милан» определился с новым тренером

В «Милане» определились с новым главным тренером. По информации инсайдера Луки Коэна, опубликованной в соцсетях, команду примет португалец Рубен Аморим.

Документы уже на стадии подготовки, остается дождаться бюрократических процедур, и сделка будет завершена.

В начале года Аморима уволили из «Манчестер Юнайтед», где он пробыл год с небольшим.