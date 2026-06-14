«Милан» определился с новым тренером

В «Милане» определились с новым главным тренером. По информации инсайдера Луки Коэна, опубликованной в соцсетях, команду примет португалец Рубен Аморим.
Документы уже на стадии подготовки, остается дождаться бюрократических процедур, и сделка будет завершена.
В начале года Аморима уволили из «Манчестер Юнайтед», где он пробыл год с небольшим.
- До этого в 2020-2024 годах Рубен тренировал португальский «Спортинг», с которым дважды брал чемпионат страны.
- Ранее «Милан» уволил Массимилиано Аллегри.
- «Милан» не брал скудетто с 2022 года, когда команду тренировал Стефано Пиоли.
Источник: «Бомбардир»