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«Милан» определился с новым тренером

Сегодня, 11:45
1

В «Милане» определились с новым главным тренером. По информации инсайдера Луки Коэна, опубликованной в соцсетях, команду примет португалец Рубен Аморим.

Документы уже на стадии подготовки, остается дождаться бюрократических процедур, и сделка будет завершена.

В начале года Аморима уволили из «Манчестер Юнайтед», где он пробыл год с небольшим.

  • До этого в 2020-2024 годах Рубен тренировал португальский «Спортинг», с которым дважды брал чемпионат страны.
  • Ранее «Милан» уволил Массимилиано Аллегри.
  • «Милан» не брал скудетто с 2022 года, когда команду тренировал Стефано Пиоли.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Португалия. Примейра Милан Аморим Рубен
Комментарии (1)
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zigbert
1781438806
Тренер опытный,может и получиться.
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