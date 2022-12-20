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    Стефано Пиоли

    Тренер
    Имя Стефано
    Фамилия Пиоли
    Команда Милан
    Гражданство Италия
    Дата рождения 19 октября 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 Милан 1 : 0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала
    18.02.2023 Монца 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    26.02.2023 Милан 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    04.03.2023 Фиорентина 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    08.03.2023 Тоттенхэм 0 : 0 Милан Лига чемпионов, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Милан 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.01.2023 Милан 0 : 1 Торино
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