Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Стефано Пиоли
Стефано Пиоли
Италия
19 октября 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Спаллетти
29 октября
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
7 мая
1
Экс-тренер Роналду, бравший скудетто, дал ответ ЦСКА
6 мая
Бывший тренер «Интера» и «Милана» двумя словами ответил на предложение возглавить «Спартак»
2025.12.03 16:19
5
«Фиорентина» уволила лучшего тренера Серии А-2021/22
2025.11.04 13:48
1
Россиянин вошел в тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине»
2025.07.12 17:53
4
Пиоли вернулся в Серию А после сезона в «Аль-Насре»
2025.07.12 13:39
Реакция Роналду на увольнение тренера «Аль-Насра»
2025.06.25 13:45
3
Клуб Роналду уволил главного тренера, проработавшего меньше года
2025.06.25 12:39
Названы кандидаты на замену Спаллетти в сборной Италии
2025.06.08 16:18
Раньери предложил «Роме» шесть тренеров
2025.04.10 22:10
1
Тренер «Аль-Насра» может покинуть пост из-за разногласий с Роналду
2025.03.29 11:56
2
Пиоли поделился впечатлениями от работы с Роналду
2025.01.05 16:31
Роналду пропустил матч «Аль-Насра» по решению нового тренера
2024.09.23 23:23
Пиоли сказал, почему Роналду превосходит Месси
2024.09.21 14:45
4
«Аль-Наср» победил команду Джеррарда в дебютном матче Пиоли, Роналду забил с пенальти
2024.09.20 22:58
Клуб Роналду объявил имя нового тренера
2024.09.18 20:08
Пиоли отказал «Роме» ради клуба Роналду
2024.09.18 12:34
Экс-тренер «Милана» может возглавить «Аль-Наср» Роналду
2024.09.17 14:28
Экс-тренер «Милана» близок к назначению в саудовский клуб Бензема
2024.07.03 09:36
Экс-тренер «Милана» Пиоли может возглавить «Аль-Иттихад» Бензема
2024.07.03 01:56
«Милан» объявил об уходе Пиоли
2024.05.24 11:43
1
«Наполи» выбрал нового тренера – это не Конте
2024.05.04 15:15
В чемпионате Италии повторилась серия 52-летней давности
2024.04.23 13:59
Пиоли прокомментировал свое положение в «Милане»
2024.04.23 13:35
2
Пиоли прокомментировал поражение от «Интера»
2024.04.23 08:59
«Наполи» рассматривает Конте и еще трех тренеров
2024.04.20 13:13
Ибрагимович хочет, чтобы его бывший одноклубник возглавил «Милан»
2024.04.20 11:11
3
«Милан» контактировал с экс-тренером «Шахтера»
2024.04.20 08:16
Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы
2024.04.19 14:02
1
2
3
4
5
Главные новости
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
2
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
6
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
10
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+