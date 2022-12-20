Стефано Пиоли
Тренер
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Пиоли
|Команда
|Милан
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|19 октября 1965
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Пиоли
|Команда
|Милан
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|19 октября 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Милан
|1 : 0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|18.02.2023
|Монца
|0 : 1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|26.02.2023
|Милан
|2 : 0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|04.03.2023
|Фиорентина
|2 : 1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|08.03.2023
|Тоттенхэм
|0 : 0
|Милан
|Лига чемпионов, 1/8 финала