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    «Милан» объявил об уходе Пиоли

    «Милан» заявил, что Стефано Пиоли оставит пост главного тренера команды по окончании нынешнего сезона. Он работал в этой должности с октября 2019 года.

    «Милан» выражает искреннюю благодарность Стефано Пиоли и всему его штабу за то, что они руководили первой командой на протяжении последних пяти лет, завоевали незабываемый титул чемпиона и восстановили стабильное присутствие «Милана» в ведущих европейских соревнованиях. Профессионализм и человечность Стефано внесли значительный вклад в рост команды, с первого дня воплощая основные ценности клуба.

    Стефано Пиоли выразил благодарность «Милану» за возможность стать частью истории этого славного клуба. Он благодарен владельцам, руководству, команде, персоналу и всем сотрудникам за их поддержку и выдающуюся приверженность. Он также выразил особую благодарность многочисленным болельщикам, которые на протяжении многих лет страстно поддерживали «Милан», демонстрируя непоколебимую преданность ему», – говорится в сообщении клуба.

    • Под руководством Пиоли «Милан» стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22.
    • В нынешнем сезоне красно-черные финишируют на втором месте в Серии A. Команде осталось провести 1 матч дома с «Салернитаной» 25 мая.

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    Источник: официальный сайт «Милана»

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