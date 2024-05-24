«Милан» объявил об уходе Пиоли

«Милан» заявил, что Стефано Пиоли оставит пост главного тренера команды по окончании нынешнего сезона. Он работал в этой должности с октября 2019 года.

«Милан» выражает искреннюю благодарность Стефано Пиоли и всему его штабу за то, что они руководили первой командой на протяжении последних пяти лет, завоевали незабываемый титул чемпиона и восстановили стабильное присутствие «Милана» в ведущих европейских соревнованиях. Профессионализм и человечность Стефано внесли значительный вклад в рост команды, с первого дня воплощая основные ценности клуба.

Стефано Пиоли выразил благодарность «Милану» за возможность стать частью истории этого славного клуба. Он благодарен владельцам, руководству, команде, персоналу и всем сотрудникам за их поддержку и выдающуюся приверженность. Он также выразил особую благодарность многочисленным болельщикам, которые на протяжении многих лет страстно поддерживали «Милан», демонстрируя непоколебимую преданность ему», – говорится в сообщении клуба.