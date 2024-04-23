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    Пиоли прокомментировал свое положение в «Милане»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча 33-го тура Серии A с «Интером» (1:2) сравнил свое текущее положение в клубе с ситуацией Симоне Индзаги в прошлом.

    «Конец эпохи? Я не знаю. Можно вспомнить, что 14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого.

    Я счастлив в «Милане». Я работаю хорошо, команда может продолжить совершенствоваться. Подождем конца сезона и все обсудим», – сказал Пиоли.

    • Благодаря победе в миланском дерби «Интер» под руководством Симоне Индзаги досрочно завоевал титул чемпиона Италии.
    • «Милан» завершит без трофеев второй сезон подряд.
    • Пиоли возглавил клуб осенью 2019 года и привел его к скудетто в сезоне-2021/22.
    • СМИ сообщали о его возможном увольнении по окончании сезона.

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    Источник: Football Italia

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