Пиоли прокомментировал свое положение в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча 33-го тура Серии A с «Интером» (1:2) сравнил свое текущее положение в клубе с ситуацией Симоне Индзаги в прошлом.
«Конец эпохи? Я не знаю. Можно вспомнить, что 14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого.
Я счастлив в «Милане». Я работаю хорошо, команда может продолжить совершенствоваться. Подождем конца сезона и все обсудим», – сказал Пиоли.
- Благодаря победе в миланском дерби «Интер» под руководством Симоне Индзаги досрочно завоевал титул чемпиона Италии.
- «Милан» завершит без трофеев второй сезон подряд.
- Пиоли возглавил клуб осенью 2019 года и привел его к скудетто в сезоне-2021/22.
- СМИ сообщали о его возможном увольнении по окончании сезона.