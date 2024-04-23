Пиоли прокомментировал свое положение в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча 33-го тура Серии A с «Интером» (1:2) сравнил свое текущее положение в клубе с ситуацией Симоне Индзаги в прошлом.

«Конец эпохи? Я не знаю. Можно вспомнить, что 14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого.

Я счастлив в «Милане». Я работаю хорошо, команда может продолжить совершенствоваться. Подождем конца сезона и все обсудим», – сказал Пиоли.