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Аль-Хиляль
Симоне Индзаги
Симоне Индзаги
Аль-Хиляль
Италия
5 апреля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Карасев рассказал, о чем говорил с Индзаги после матча
28 января
1
Итальянский тренер отказал «Манчестер Юнайтед»
7 января
3
«Аль-Хиляль» планирует избавиться от Малкома и еще трех футболистов
2025.07.08 20:53
2
Индзаги сравнил победу «Аль-Хиляля» над «Сити» с покорением Эвереста
2025.07.01 14:18
Индзаги хотел забрать трех игроков «Интера» в «Аль-Хиляль»
2025.06.06 19:19
«Интер» определился с заменой Индзаги
2025.06.05 16:20
Фото
Transfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров мира
2025.06.05 13:50
3
Фото
«Аль-Хиляль» утвердил Индзаги на посту главного тренера
2025.06.05 07:45
4
Раскрыта зарплата Индзаги в Саудовской Аравии
2025.06.03 20:51
1
Индзаги попрощался с «Интером»
2025.06.03 19:19
«Интер» выбирает между двумя тренерами
2025.06.03 18:41
7
Индзаги покинул «Интер» после поражения 0:5 в финале ЛЧ
2025.06.03 17:56
5
Индзаги объяснил позорное поражение «Интера» в финале ЛЧ
2025.06.01 01:50
Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной»
2025.05.07 01:50
1
Тренер «Интера» Индзаги высказался о результате матча с «Барселоной»
2025.05.01 01:30
1
Тренер «Интера» рассказал, за счет чего удалось пройти «Баварию» в Лиге чемпионов
2025.04.17 10:03
1
Индзаги высказался об игре «Интера» против «Баварии»
2025.04.09 08:27
1
Фото
Индзаги стал 5-м тренером с 200 матчами во главе «Интера»
2025.03.11 23:00
1
Индзаги стал лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по одному показателю
2025.03.06 11:34
Индзаги прокомментировал первый разгром «Интера» за 6 лет
2025.02.07 09:31
Известен клуб АПЛ, который мечтает возглавить Индзаги
2025.01.12 11:40
Индзаги назвал причины первого поражения «Интера» в Лиге чемпионов
2024.12.11 10:29
Индзаги похвалил «Интер» после разгрома «Црвены Звезды»
2024.10.02 09:46
Индзаги поздравил «Интер» после нулевой ничьей с «Сити»
2024.09.19 09:00
Фото
В «Интере» определились с будущим Индзаги
2024.07.12 18:31
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«Интер» пока не согласовал новый контракт с Индзаги: известна причина
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