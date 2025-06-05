«Аль-Хиляль» утвердил Индзаги на посту главного тренера

Совет директоров «Аль-Хиляля» утвердил Симоне Индзаги на посту главного тренера клуба. Итальянец подписал с риядцами контракт на два года, до конца сезона-2026/27.

49-летний Индзаги ранее покинул пост главного тренера «Интера».

Он возглавил саудовскую команду перед стартом клубного чемпионата мира. На групповом этапе «Аль-Хиляль» сыграет с «Реалом», «Ред Булл Зальцбургом» и «Пачукой» 18, 22 и 26 июня.

Ранее сообщалось, что Индзаги будет получать в «Аль-Хиляле» 25 миллионов евро в год и бонусы в размере 4-5 миллионов.