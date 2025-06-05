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«Аль-Хиляль» утвердил Индзаги на посту главного тренера

Сегодня, 07:45
5

Совет директоров «Аль-Хиляля» утвердил Симоне Индзаги на посту главного тренера клуба. Итальянец подписал с риядцами контракт на два года, до конца сезона-2026/27.

  • 49-летний Индзаги ранее покинул пост главного тренера «Интера».
  • Он возглавил саудовскую команду перед стартом клубного чемпионата мира. На групповом этапе «Аль-Хиляль» сыграет с «Реалом», «Ред Булл Зальцбургом» и «Пачукой» 18, 22 и 26 июня.
  • Ранее сообщалось, что Индзаги будет получать в «Аль-Хиляле» 25 миллионов евро в год и бонусы в размере 4-5 миллионов.

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Источник: официальный сайт «Аль-Хиляля»
Клубный чемпионат мира Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Индзаги Симоне
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Комментарии (5)
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темирхан
1749100410
после такого провала, можно теперь и бидуинов по тренировать.
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fakeid
1749101142
чё там с малкомом? он с зимы просится обратно в зенит, вчера сказали, что уходит от арабов после КЧМ.
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Foxitkuban
1749104773
На повышение пошёл. По крайней мере в зарплате.
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