Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025

Опубликованы суммы призовых для всех клубов, выступавших на чемпионат мира 2025 года. Турнир прошел в США с 14 июня по 13 июля.
Полный список представлен ниже:
«Челси» – от $128.43 миллиона;
«ПСЖ» – от $118.43 миллиона;
«Флуминенсе» – $60.83 миллиона;
«Реал» – от $59.43 миллиона;
«Палмейрас» – $39.83 миллиона;
«Боруссия Д» – от $38.43 миллиона;
«Бавария» – от $37.43 миллиона;
«Аль-Хиляль» – $34.13 миллиона;
«Фламенго» – $27.71 миллиона;
«Ботафого» – $26.71 миллиона;
«Манчестер Сити» – от $26.31 миллиона;
«Интер» – от $25.31 миллиона;
«Бенфика» – от $24.31 миллиона;
«Ювентус» – от $24.31 миллиона;
«Монтеррей» – $21.05 миллиона;
«Интер Майами» – $21.05 миллиона;
«Ривер Плейт» – $18.21 миллиона;
«Бока Хуниорс» – $17.21 миллиона;
«Атлетико» – от $16.81 миллиона;
«Ред Булл Зальцбург» – от $15.81 миллиона;
«Порту» – от $14.81 миллиона;
«Мамелоди Сандаунс» – $12.55 миллиона;
«Аль-Ахли» (Каир) – $11.55 миллиона;
«Эсперанс» – $11.55 миллиона;
«Лос-Анджелес» – $10.55 миллиона;
«Аль-Айн» – $9.55 миллиона;
«Пачука» – $9.55 миллиона;
«Сиэтл Саундерс» – $9.55 миллиона;
«Ульсан Хендэ»– $9.55 миллиона;
«Урава Рэд Даймондс» – $9.55 миллиона;
«Уидад Атлети» – $9.55 миллиона;
«Окленд Сити» – $4.58 миллиона.
- Для европейских команд указаны минимальные суммы. Полные зависят от неафишированных спортивных и коммерческих критериев, но не превышают указанные более чем на 25.38 миллиона.
- В турнире впервые приняли участие 32 клуба.