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  • Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025

Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025

Сегодня, 09:03

Опубликованы суммы призовых для всех клубов, выступавших на чемпионат мира 2025 года. Турнир прошел в США с 14 июня по 13 июля.

Полный список представлен ниже:

«Челси» – от $128.43 миллиона;

«ПСЖ» – от $118.43 миллиона;

«Флуминенсе» – $60.83 миллиона;

«Реал» – от $59.43 миллиона;

«Палмейрас» – $39.83 миллиона;

«Боруссия Д» – от $38.43 миллиона;

«Бавария» – от $37.43 миллиона;

«Аль-Хиляль» – $34.13 миллиона;

«Фламенго» – $27.71 миллиона;

«Ботафого» – $26.71 миллиона;

«Манчестер Сити» – от $26.31 миллиона;

«Интер» – от $25.31 миллиона;

«Бенфика» – от $24.31 миллиона;

«Ювентус» – от $24.31 миллиона;

«Монтеррей» – $21.05 миллиона;

«Интер Майами» – $21.05 миллиона;

«Ривер Плейт» – $18.21 миллиона;

«Бока Хуниорс» – $17.21 миллиона;

«Атлетико» – от $16.81 миллиона;

«Ред Булл Зальцбург» – от $15.81 миллиона;

«Порту» – от $14.81 миллиона;

«Мамелоди Сандаунс» – $12.55 миллиона;

«Аль-Ахли» (Каир) – $11.55 миллиона;

«Эсперанс» – $11.55 миллиона;

«Лос-Анджелес» – $10.55 миллиона;

«Аль-Айн» – $9.55 миллиона;

«Пачука» – $9.55 миллиона;

«Сиэтл Саундерс» – $9.55 миллиона;

«Ульсан Хендэ»– $9.55 миллиона;

«Урава Рэд Даймондс» – $9.55 миллиона;

«Уидад Атлети» – $9.55 миллиона;

«Окленд Сити» – $4.58 миллиона.

  • Для европейских команд указаны минимальные суммы. Полные зависят от неафишированных спортивных и коммерческих критериев, но не превышают указанные более чем на 25.38 миллиона.
  • В турнире впервые приняли участие 32 клуба.

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Источник: NBC Sports
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