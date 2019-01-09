- 9 января 2019
- 00:56 Фото Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке 1
- 14 декабря 2018
- 15:26 Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке 4
- 20 мая 2018
- 16:15 Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может продолжить карьеру в «Ростове» 10
- 10 мая 2018
- 15:43 «Барселона» сыграет товарищеский матч в ЮАР в честь 100 лет со дня рождения Манделы
- 27 февраля 2018
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- 30 января 2018
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