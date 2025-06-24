25 июня на «Хард Рок Стэдиум» состоится решающий матч группы, где южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» сразится с бразильским «Флуминенсе». Обе команды проявили себя в первых турах, но именно сейчас определится, кто выходит в плей-офф. По стилю обе команды атакующие, но класс и баланс игры у гостей выше.

«Мамелоди Сандаунз»

Команда уступила «Боруссии Д» (3:4), но дала бой фавориту, а перед этим добыла важную победу над «Ульсаном» (1:0). Южноафриканцы стабильно забивают – в 11 матчах подряд, но в защите у команды немало уязвимостей, особенно против быстрых комбинаций соперника.

Форма и цифры:

11 матчей подряд с голами;

6 из 8 последних домашних матчей без поражений;

В среднем 1.60 гола за игру;

В среднем 1.40 пропущенных.

Команда играет смело и агрессивно, но теряет плотность в обороне, что особенно опасно против команд с мощным передним звеном.

«Флуминенсе»

Бразильцы показывают стабильный прогресс: победа над «Ульсаном» (4:2) и ничья с «Боруссией Д» (0:0) – это сильные результаты. Команда не проигрывает уже 8 матчей подряд, и в 8 из 10 последних встреч неизменно забивает. Особенно впечатляет оборона: всего 3 пропущенных в 5 играх.

Форма и цифры:

8 матчей без поражений;

0.60 пропущенных в среднем;

2.00 забитых в среднем;

8 из 10 последних матчей с забитыми мячами.

Команда из Рио умеет держать темп, контролировать мяч и использовать слабые стороны соперника, в первую очередь – их несыгранность и огрехи в защите.

Ключевые факты перед матчем

«Флуминенсе» не проигрывает 8 матчей подряд.

«Мамелоди Сандаунз» забивает в 11 последних матчах.

«Флуминенсе» пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

«Сандаунз» пропускает в среднем 1.40 гола за матч.

Обе команды демонстрируют результативный футбол.

Анализ и прогноз

«Сандаунз» способен оказать сопротивление и имеет приличные атакующие ресурсы. Однако «Флуминенсе» куда организованнее, особенно в обороне, и умеет контролировать темп матча. Южноафриканцам сложно сдерживать команды с быстрыми флангами и вариативной атакой – именно такой стиль у «Флуминенсе». Учитывая разницу в классе и текущую форму, бразильцы выглядят явным фаворитом.

Рекомендованные ставки