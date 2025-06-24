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«Мамелоди Сандаунз» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.85

24 июня 2025 13:23
Мамелоди Сандаунс - Флуминенсе
25 июн. 2025, среда 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
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1.85
Победа «Флуминенсе»
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25 июня на «Хард Рок Стэдиум» состоится решающий матч группы, где южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» сразится с бразильским «Флуминенсе». Обе команды проявили себя в первых турах, но именно сейчас определится, кто выходит в плей-офф. По стилю обе команды атакующие, но класс и баланс игры у гостей выше.

«Мамелоди Сандаунз»

Команда уступила «Боруссии Д» (3:4), но дала бой фавориту, а перед этим добыла важную победу над «Ульсаном» (1:0). Южноафриканцы стабильно забивают – в 11 матчах подряд, но в защите у команды немало уязвимостей, особенно против быстрых комбинаций соперника.

Форма и цифры:

  • 11 матчей подряд с голами;
  • 6 из 8 последних домашних матчей без поражений;
  • В среднем 1.60 гола за игру;
  • В среднем 1.40 пропущенных.

Команда играет смело и агрессивно, но теряет плотность в обороне, что особенно опасно против команд с мощным передним звеном.

«Флуминенсе»

Бразильцы показывают стабильный прогресс: победа над «Ульсаном» (4:2) и ничья с «Боруссией Д» (0:0) – это сильные результаты. Команда не проигрывает уже 8 матчей подряд, и в 8 из 10 последних встреч неизменно забивает. Особенно впечатляет оборона: всего 3 пропущенных в 5 играх.

Форма и цифры:

  • 8 матчей без поражений;
  • 0.60 пропущенных в среднем;
  • 2.00 забитых в среднем;
  • 8 из 10 последних матчей с забитыми мячами.

Команда из Рио умеет держать темп, контролировать мяч и использовать слабые стороны соперника, в первую очередь – их несыгранность и огрехи в защите.

Ключевые факты перед матчем

  • «Флуминенсе» не проигрывает 8 матчей подряд.
  • «Мамелоди Сандаунз» забивает в 11 последних матчах.
  • «Флуминенсе» пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • «Сандаунз» пропускает в среднем 1.40 гола за матч.
  • Обе команды демонстрируют результативный футбол.

Анализ и прогноз

«Сандаунз» способен оказать сопротивление и имеет приличные атакующие ресурсы. Однако «Флуминенсе» куда организованнее, особенно в обороне, и умеет контролировать темп матча. Южноафриканцам сложно сдерживать команды с быстрыми флангами и вариативной атакой – именно такой стиль у «Флуминенсе». Учитывая разницу в классе и текущую форму, бразильцы выглядят явным фаворитом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Флуминенсе» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Флуминенсе больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Флуминенсе»
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Автор: Миронов Николай
Клубный чемпионат мира Флуминенсе Мамелоди Сандаунс
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