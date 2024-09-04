10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ

Опубликован список претендентов на звание лучшего вратаря года по версии France Football.
На приз имени Льва Яшина номинированы десять голкиперов:
- Диогу Кошта («Порту»)
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- Грегор Кобель («Боруссия Д»)
- Андрей Лунин («Реал»)
- Майк Меньян («Милан»)
- Георгий Мамардашвили («Валенсия»)
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- Унаи Симон («Атлетик»)
- Янн Зоммер («Интер»)
- Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»)
Победителя объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.