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    • 10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ

    10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ

    Опубликован список претендентов на звание лучшего вратаря года по версии France Football.

    На приз имени Льва Яшина номинированы десять голкиперов:

    Победителя объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.

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    Источник: твиттер «Золотого мяча»

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    04.09.2024 23:00
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    Комментарии (1)
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    Glebson
    1725518936
    В этом году хрен знает, кого из них выбрать можно
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