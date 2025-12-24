Символическая сборная из игроков стран бывшего СССР

Журнал «Футбол» составил символическую сборную из нынешних игроков стран бывшего СССР. В команде пять россиян.

Вратарь: Гиорги Мамардашвили («Ливерпуль»).

Защитники: Данил Круговой, Игорь Дивеев (оба – ЦСКА), Илья Забарный («ПСЖ»), Виталий Миколенко («Эвертон»).

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

Нападающий: Жорж Микаутадзе («Вильярреал»).