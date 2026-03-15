Принято итоговое решение по Финалиссиме

15 марта, 16:30
8

Матч между Испанией и Аргентиной в рамках турнира Финалиссима отменен.

Игра планировалась в Лусаиле в Катаре 27 марта, но ранее было объявлено, что она не состоится там из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По данным журналиста Бена Джейкобса, Аргентина отказалась от переноса матча в Мадрид на «Сантьяго Бернабеу» с равным распределением билетов для болельщиков (50:50).

Второй вариант предусматривал проведение финала в два этапа – первый на стадионе «Реала» 27 марта, второй – в Буэнос-Айресе в период международных матчей перед Евро-2028 и Кубком Америки. Это предложение также было отклонено.

Это мог быть первый матч, в котором Ламин Ямаль и Лионель Месси сыграли бы друг против друга.

  • Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.
  • Он был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
  • Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.

Источник: ESPN
Товарищеские матчи. Сборные Испания Аргентина
Интерес
1773581573
Пофигофиналиссимо!!!
biber.ru
1773582113
Сенсация!!! Футбольный сайт Бомбардир публикует последним! Сутки спустя!
Император 1
1773582150
Да и ладно, всё равно Испания нечестно Евро выиграла
Garrincha58
1773583412
кому он нужен этот товарняк только коммерсам
Cleaner
1773584365
УЕФА и КОНМЕБОЛ, скажите большое спасибо папе ТРАМПУ!!!...(((
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
