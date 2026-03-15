Принято итоговое решение по Финалиссиме

Матч между Испанией и Аргентиной в рамках турнира Финалиссима отменен.

Игра планировалась в Лусаиле в Катаре 27 марта, но ранее было объявлено, что она не состоится там из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По данным журналиста Бена Джейкобса, Аргентина отказалась от переноса матча в Мадрид на «Сантьяго Бернабеу» с равным распределением билетов для болельщиков (50:50).

Второй вариант предусматривал проведение финала в два этапа – первый на стадионе «Реала» 27 марта, второй – в Буэнос-Айресе в период международных матчей перед Евро-2028 и Кубком Америки. Это предложение также было отклонено.

Это мог быть первый матч, в котором Ламин Ямаль и Лионель Месси сыграли бы друг против друга.