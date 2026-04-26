Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шестерых игроков РПЛ проверили на допинг в марте

Сегодня, 12:29
3

РУСАДА в феврале-марте тестировала игроков РПЛ на допинг.

«В первый месяц весны прошли допинг-тестирование Мингиян Бевеев и Максим Бориско (оба – «Балтика»), Георгий Мелкадзе и Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), а также Валентин Пальцев («Краснодар») и Илья Вахания («Ростов»).

В январе РУСАДА не тестировало футболистов РПЛ, в феврале были проверены по два игрока «Оренбурга» (Максим Савельев и Данила Ведерников) и «Акрона» (Максим Болдырев и Виталий Гудиев).

В 2025 году РУСАДА проверило на допинг 175 футболистов из разных дивизионов, из них 28 – женщины.

Пять футболистов были протестированы в 2025 году по три раза. Это Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо», Москва) и Илья Рожков («Рубин»), 32 игрока были протестированы по два раза», – написал источник.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Ахмат Балтика Мелкадзе Георгий Бевеев Мингиян Бориско Максим Садулаев Лечи Вахания Илья Пальцев Валентин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1777197803
В тексте, в предпоследнем абзаце ошибка, должно быть: "На очко от "Краснодара" отстает "Зенит", проводящий ОЧЕРЕДНОЙ 100-й сезон"
Ответить
Чугунный скороход
1777198094
Забыли приписать- ****** не трогать
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 