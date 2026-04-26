Шестерых игроков РПЛ проверили на допинг в марте

РУСАДА в феврале-марте тестировала игроков РПЛ на допинг.
«В первый месяц весны прошли допинг-тестирование Мингиян Бевеев и Максим Бориско (оба – «Балтика»), Георгий Мелкадзе и Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), а также Валентин Пальцев («Краснодар») и Илья Вахания («Ростов»).
В январе РУСАДА не тестировало футболистов РПЛ, в феврале были проверены по два игрока «Оренбурга» (Максим Савельев и Данила Ведерников) и «Акрона» (Максим Болдырев и Виталий Гудиев).
В 2025 году РУСАДА проверило на допинг 175 футболистов из разных дивизионов, из них 28 – женщины.
Пять футболистов были протестированы в 2025 году по три раза. Это Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо», Москва) и Илья Рожков («Рубин»), 32 игрока были протестированы по два раза», – написал источник.
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».