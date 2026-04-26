Шестерых игроков РПЛ проверили на допинг в марте

РУСАДА в феврале-марте тестировала игроков РПЛ на допинг.

«В первый месяц весны прошли допинг-тестирование Мингиян Бевеев и Максим Бориско (оба – «Балтика»), Георгий Мелкадзе и Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), а также Валентин Пальцев («Краснодар») и Илья Вахания («Ростов»).

В январе РУСАДА не тестировало футболистов РПЛ, в феврале были проверены по два игрока «Оренбурга» (Максим Савельев и Данила Ведерников) и «Акрона» (Максим Болдырев и Виталий Гудиев).

В 2025 году РУСАДА проверило на допинг 175 футболистов из разных дивизионов, из них 28 – женщины.

Пять футболистов были протестированы в 2025 году по три раза. Это Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо», Москва) и Илья Рожков («Рубин»), 32 игрока были протестированы по два раза», – написал источник.