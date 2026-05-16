Игрок «Спартака» объявил об уходе из клуба

Вингер Тео Бонгонда в соцсетях попрощался со «Спартаком».

30-летний футболист не играет за красно-белых с 14 марта. Его контракт истекает 30 июня.

«Одна страница закрывается, другая открывается. Мы пришли делать то, что должны были делать, нас не интересовали взгляды или мнения людей.

Спасибо, «Спартак», за эти три года, наполненные уважением. Без обид в финале. В конце концов, все уходят домой. Мы продолжаем двигаться вперeд, как и всегда. Слава богу», – написал Бонгонда.