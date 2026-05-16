«Оренбург» показал форму на следующий сезон

«Оренбург» провел презентацию новой игровой формы.

Она создана совместно с «Ничего обычного» и Primera.

«Комплекты вдохновлены взаимодействием городских форм и культур, а в их основу легла стихия могучей реки Урал.

Спокойное, прямое течение – в синем «европейском» комплекте, текучее и живое движение воды – в «азиатском».

Горизонтальная линия на груди обоих комплектов символизирует мост над рекой, соединяющий берега и континенты», – написала клубная пресс-служба.