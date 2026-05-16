«Оренбург» показал форму на следующий сезон

«Оренбург» провел презентацию новой игровой формы.
Она создана совместно с «Ничего обычного» и Primera.
«Комплекты вдохновлены взаимодействием городских форм и культур, а в их основу легла стихия могучей реки Урал.
Спокойное, прямое течение – в синем «европейском» комплекте, текучее и живое движение воды – в «азиатском».
Горизонтальная линия на груди обоих комплектов символизирует мост над рекой, соединяющий берега и континенты», – написала клубная пресс-служба.
- «Оренбург» идет на 11-м месте в РПЛ с 29 очками в 29 турах.
- Им осталось сыграть на выезде с «Краснодаром».
- Команда досрочно гарантировала себе сохранение прописки в Премьер-лиге.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»