Павлюченко назвал лучшего экс-партнера по команде

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил, кого из бывших одноклубников он считает лучшим.

«Конечно, Егор Титов. Умственно и то, что он делал с мячом… наблюдать за ним было что-то невероятное. Эти передачи…

Я помню даже, что Олег Иванович [Романцев] требовал от защитников, что, не дай бог, кто-то сделает длинную передачу и мяч пролетит мимо Егора Титова – это всe было.

Обязательно нужно было довести мяч до Егора, чтобы он мог им распорядиться. А он распоряжался так, что мне оставалось подставить только голову, ногу», – сказал Павлюченко.