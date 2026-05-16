Павлюченко назвал лучшего экс-партнера по команде

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил, кого из бывших одноклубников он считает лучшим.
«Конечно, Егор Титов. Умственно и то, что он делал с мячом… наблюдать за ним было что-то невероятное. Эти передачи…
Я помню даже, что Олег Иванович [Романцев] требовал от защитников, что, не дай бог, кто-то сделает длинную передачу и мяч пролетит мимо Егора Титова – это всe было.
Обязательно нужно было довести мяч до Егора, чтобы он мог им распорядиться. А он распоряжался так, что мне оставалось подставить только голову, ногу», – сказал Павлюченко.
- Титов – воспитанник «Спартака».
- За главную команду красно-белых он выступал с 1995 по 2008 год.
- Статистика полузащитника: 444 матча, 105 голов, 87 ассистов.
Источник: «100% Мяса»